In casa Udinese la vittoria manca ormai da un mese. L'ultimo successo è datato 3 ottobre, l'1-2 in rimonta contro l'Hellas Verona. Poi 3 pareggi - contro Atalanta, Lazio e Cremonese - e due sconfitte - con il Monza che è costata l'eliminazione in Coppa Italia e nell'ultima alla Dacia Arena con il Torino.Non si può comunque parlare di crisi, le prestazioni non sono mai mancate e in più occasioni i bianconeri hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. Il sottilismo deve evolversi nella versione 2.0, trovare le soluzioni anche per vincere contro squadre arroccate in difesa.Questa sera l'occasione di ritrovare i tre punti con un Lecce sì fastidioso ma pur sempre carente lontano dalle mura del via del Mare. I salentini fin qui hanno faticato parecchio in trasferta, per questo gli uomini di mister Sottil devono saper approfittare dell'occasione, per il morale in primis ma soprattutto per la classifica.Per restare agganciati al treno di testa - la zona Champions dista solo tre lunghezze - servono punti. Vincere questa permetterebbe alla compagine friulana di giocare con maggiore serenità le ultime due sfide prima della lunga sosta.Il tecnico bianconero ha perso Lovric e in mediana punterà sul talento di Samardzic. Il tedeschino, tra le le sorprese di questa prima parte di stagione, è chiamato al salto di qualità. Per diventare un titolare e non solo una risorsa in gara in corso deve dare continuità alle proprie prestazioni.Davanti, invece, sarà indispensabile ritrovare il vero Beto. Nell'ultimo periodo sono mancati parecchio i gol del portoghese. Il puntero, che sogna un posto al mondiale, vuole tornare decisivo. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Deulofeu, in cerca di riscatto dopo l'errore di Cremona.L'ambiente è fiducioso. Ancora una volta i tifosi saranno al fianco della squadra.