E' una girandola senza colpi di scena questo mercato bianconero, anche perchè Lasagna a parte nessuno risulta incedibile al cuore dei tifosi e la società può lavorare in tutte le direzioni senza problemi. Dopo le partenze di Meret, Jankto e Widmer si è aggiunta quella di Stipe Perica, con il croato che ha trovato l'accordo per il prestito di un anno al Frosinone. Poche perplessità anche perchè ci si aspetta un cambio drastico in tutti gli elementi della rosa ed è quello che sta avvenendo.



Qualche difficoltà la si trova invece nel capire se la squadra che si sta formando sia realmente all'altezza del prossimo campionato. I friulani stanno pescando in Sud America e Africa assemblando un gruppo che probabilmente ci metterà un po' ad adattarsi al nostro campionato. Vizeu dal Flamengo, Pussetto dall'Huracan, Musso dal Racing in Argentina, il venezuelano Machis dal Granada, diciamo che già solo a far l'elenco si crea un po' di confusione.



Ma voglio aspettare, non esprimo ancora nessun giudizio perchè stanno cambiando tante cose e non si possono muovere critiche con gli occhi ancora confusi dal passato. Certo è che l'Udinese si sta mettendo in gioco cercando di poggiare su un buon telaio e le prime amichevoli hanno visto in luce la coppia di centrali Mandragora-Fofana e già in palla il solito Lasagna. Voglio quindi sorridere alle prime cose belle, sperando che il gruppo riesca finalmente a uscire dai quattro anni senza gioie.