È arrivata nel corso di questa mattinata una delle decisioni più importanti per il campionato italiano: l’Assemblea della Lega di Serie A, riunitasi in videoconferenza con tutte e venti le società, ha confermato la volontà di portare a termine la stagione sportiva in corso, trovando il consenso di tutti i partecipanti, spazzando così i dubbi di alcune dirigenze.



Anche i bianconeri, infatti, avevano valutato negli ultimi giorni l’idea di uno stop definitivo, per evitare un’ulteriore espansione del contagio e per permettere un regolare svolgimento della prossima stagione.



Nonostante tali perplessità, però, è stato raggiunto un accordo comune che verrà valutato dal Governo, a cui chiaramente spetterà la parola finale: domani il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si incontrerà con le varie componenti calcistiche (vertici della Ficg e presidenti delle differenti Leghe e Associazioni) per schiarire in maniera definitiva la situazione, a dir poco delicata.



Decisioni che anche i tifosi friulani stanno aspettando con grande trepidazione, in attesa di sapere cosa ne sarà dell’abbonamento sottoscritto la scorsa estate.



Gli stadi rimarranno chiusi quasi sicuramente fino al termine della stagione in corso, con la possibilità di veder prolungare tale scadenza fino all’inizio del 2021.



Già nel corso dei prossimi giorni, dunque, arriveranno le prime sentenze, con la certezza che un’eventuale fase 2 avverrà solamente in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori: la volontà è quella di ripartire, ma prima bisognerà studiare alcune misure per garantire la sicurezza e la salute di tutti.