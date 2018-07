Non pensavo di vedere questo tipo di cambiamento, ma dalle voci di mercato che girano più di frequente in questa estate, pare proprio che l'Udinese stia cercando di colmare una vecchia lacuna, quella degli italiani in rosa. Dall'addio di Pinzi, cui hanno fatto seguito quelli di Pasquale, Di Natale e Domizzi, si è faticato a creare uno spogliatoio fatto di italiani ma quest'anno pare si voglia cambiare rotta.



Mandragora è il primo tassello in arrivo, oramai siamo in dirittura d'arrivo nella trattativa con la Juventus e l'attaccante napoletano, in forza la scorsa stagione al Crotone, il prossimo campionato potrà rinforzare il reparto offensivo bianconero. Si fa sempre più insistente la voce di uno scambio con il Bologna, che vedrebbe partire Danilo e arrivare De Maio. Questa potrebbe essere la mossa più importante, verrebbe sostituita una figura chiave nell'ottica del cambio di mentalità di tutta la squadra.



Alto mare, invece, per quanto riguarda i ruolo di portiere, se da una parte arriva il talento argentino Musso, dall'altra sembrano prossimi alla firma con il Napoli sia Meret che Karnezis. A questo punto fioccano le ipotesi, c'è chi comincia a pensare a uno Scuffet titolare a Udine nella prossima stagione con Musso che finirebbe al Watford, ma credo che sia ancora presto per capire i reali intenti di tecnico e società, preferisco quindi attendere prima di sbilanciarmi in giudizi affrettati.



Jankto piace sempre alla Sampdoria, ma si è fatto vivo anche il Valencia, la sensazione pero' qui è più chiara delle altre e il giocatore ceco è molto facile che non vestirà la casacca bianconera nella prossima stagione. I mondiali non hanno ancora rilanciato nomi per fare mercato, bisognerà quindi attendere ancora un po' per entrare realmente nel vivo delle trattative che ci renderanno più chiara la situazione della rosa a disposizione per la prossima stagione.