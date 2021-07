Ancora nessuna novità per quanto riguarda il mercato bianconero. Dopo l’addio di Musso, ceduto all’Atalanta, e quello di Bonifazi, rientrato alla Spal prima di essere acquistato dal Bologna, non ci sono state altre operazioni in uscita per le Zebrette.



Per De Paul all’Atletico Madrid si attende soltanto l’ufficialità, che arriverà indicativamente al termine della Copa America; Stryger Larsen, invece, potrebbe lasciare il Friuli dopo l’ottimo Europeo disputato con la Danimarca - tante le squadre interessate a lui.



In entrata, tra i pali, continuano i contatti con il Brescia per Joronen, ma sono tanti i nomi affiancati all’Udinese per sostituire l’estremo difensore argentino. Per il centrocampo piacciono Lulic, Kurtic, Parolo e Udogie, mentre per l’attacco Lapadula sembra essere momentaneamente la pista preferita dalla dirigenza bianconera.



Insomma, nel giorno della presentazione dell’away kit, c’è ancora grande confusione per quanto riguarda l’attuale finestra di mercato: nel corso dei prossimi giorni arriveranno le prime risposte, per regalare a Gotti una squadra più completa e iniziare il ritiro con le idee chiare in vista della prossima stagione.