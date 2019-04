Con una curva ed una coreografia del genere in occasione del 942esimo compleanno della Patria Friulana, un minuto di silenzio così toccante in memoria delle vittime del terremoto dell’Aquila, una squadra così ben messa in campo ed un mister grintoso, l’Udinese merita, assieme ai propri supporters, di rimanere nella massima serie Italiana.



Perché se è vero che i bianconeri arrivavano al match cruciale contro l’Empoli un po’ impauriti, vista la classifica cortissima ed il terzultimo posto a soli due punti, è anche vero che la gara ha riportato entusiasmo a Udine, entusiasmo che sembrava essersi spento dopo le vittorie nei turni precedenti delle dirette concorrenti.



Contro i toscani si è vista inizialmente una squadra distratta, capace di prendere 2 gol in soli 24 minuti di gioco: ma quando le cose stavano incominciando ad andare per il verso sbagliato, De Paul, grazie anche all’aiuto dei compagni di reparto, si è preso sulle spalle quella responsabilità che prima d’ora sembrava pesare troppo per uno come lui.



Il gol che ha pareggiato momentaneamente il match è stata la più grande dimostrazione; nonostante il doppio vantaggio ospite, infatti, Rodrigo ha saputo rimettere in corsa i suoi compagni per ben due volte, con il sorpasso completato poi da un Mandragora rinato, al secondo gol in 3 partite con Tudor.

Poi i miracoli di Musso, la velocità di Lasagna, una difesa solida e un tifo continuo, hanno portato i bianconeri a conquistare una vittoria importantissima per la stagione friulana, allontanandosi dalla zona calda e portandosi addirittura al 15esimo posto.



La classifica rimane molto corta ed il terzultimo posto resta ancora a due passi, ma ciò che conta è la mentalità con cui sono state affrontate queste partite con il tecnico croato in panchina: dovesse continuare in questo modo, la società potrebbe seriamente pensare al rinnovo in vista della prossima stagione.



Nel frattempo giocatori e mister, insieme, devono continuare a lottare per raggiungere al più presto l’obiettivo comune, regalando agli splendidi tifosi ciò che si meritano.