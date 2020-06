Un’altra sconfitta, l’ennesima in questo girone di ritorno: è un’Udinese che non sa più vincere, una squadra che, dopo il giro di boa, non è ancora riuscita a conquistare i tre punti.



I ragazzi guidati da Luca Gotti, anche nel match casalingo contro l’Atalanta, sono usciti dal campo a mani vuote, nonostante una prestazione a tratti più che convincente: bene Lasagna, che si è finalmente sbloccato firmando una doppietta. Positiva anche la prova di Fofana, uomo assist e padrone del centrocampo friulano; maestosa la prova di Musso, più volte decisivo su Malinovskyi e compagni.



Purtroppo, però, ciò non è bastato ad evitare il 14esimo ko stagionale: la Dea ha saputo sfruttare le palle gol a disposizione, andando a segno con gli ex della gara, Zapata e Muriel, protagonisti assoluti del match.



I bianconeri rimangono così a sole tre lunghezze dalla zona rossa della graduatoria, presidiata da un Lecce in difficoltà. Nel turno infrasettimanale le Zebrette andranno a Roma, sponda giallorossa, dove potranno contare sul rientro dalla squalifica di De Paul: l’argentino, dopo aver scontato il turno di stop, tornerà a disegnare geometrie in mezzo al campo, accompagnando con tecnica e corsa i compagni di reparto.



Sarà proprio dopo la sfida dell’Olimpico che la compagine friulana dovrà cercare di inanellare vittorie utili al raggiungimento dell’obiettivo, la salvezza: le gare con Genoa, Spal e Samp, infatti, scriveranno il futuro dell’Udinese, individuando in anticipo le probabili retrocesse in cadetteria.



Nuytinck e compagni, da qui in avanti, dovranno scendere in campo con la stessa mentalità vista ieri, per regalare ai tifosi l’ennesima permanenza nella massima serie e prepararsi nel miglior modo possibile al prossimo campionato.