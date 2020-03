È fermo da ormai più di dieci giorni il campionato di Serie A, con l’Udinese in autoisolamento almeno fino al 22 marzo.

Dopo la partita con la Viola, infatti, i giocatori bianconeri hanno accolto l’invito della società di restare a casa, sospendendo tutte le attività di allenamento ed evitando, di fatto, l’espansione del contagio.



Non è facile, in momenti come questi, capire cosa ne sarà del calcio e dello sport in generale. Tutto è passato, giustamente, in secondo piano, vista l’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19. L’idea sembrerebbe – il condizionale è d’obbligo, data la gravissima situazione - essere quella di slittare la fine del campionato, portandolo a termine e giocando così le 12 giornate rimanenti.



L’Udinese, momentaneamente al 14esimo posto, si trova in piena lotta per la salvezza: il Lecce, terzultimo a soli tre punti dai friulani, ha iniziato a ingranare, sbarazzandosi, nelle ultime cinque uscite, di Torino, Napoli e Spal.

Anche il Genoa, con la cura di Davide Nicola, ha saputo rialzare la testa dopo un inizio infelice di stagione, alla pari con i cugini blucerchiati.



Solo Brescia e Spal sembrano ormai spacciate, ma è risaputo, il pallone spesso sa essere imprevedibile.



Insomma, è presto per trarre delle conclusioni, soprattutto in un periodo così delicato e instabile: la speranza è che tutto ciò possa passare il più velocemente possibile, rallentando la diffusione del virus e, soprattutto, diminuendo il numero delle vittime, fino ad ora altissimo.



Solo allora potranno ripartire i vari campionati, per incominciare a guardare il calcio con un occhio diverso, consapevoli di aver vinto contro l’avversario più tosto degli ultimi decenni.