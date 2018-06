C'è sempre un po' di confusioni da queste parti all'inizio dell'estate, qualcuno arriva, altri se ne vanno, ma quello che pare chiaro ormai da qualche anno è che nessuno sappia dove si stia andando. Le dichiarazioni di qualche giorno fa di Jankto sull'hotel sede del ritiro, mi hanno dato ulteriori conferme, non tanto sulla qualità della struttura quanto piuttosto sul fatto che Giampaolo Pozzo mette ancora parola in fase decisionale, creando così ancor più confusione a Gino Pozzo che teoricamente dovrebbe avere il controllo totale.



Ma le storie tra padre e figlio alla conduzione di società più o meno grandi o a conduzione famigliare anche al di fuori del mondo del calcio, sono un ingrediente romantico, ma che per certi versi fatica a proiettare al futuro un progetto, lasciandolo così legato ai ricordi del passato. Da qui dovrebbe partire la prima analisi della società, per poi magari procedere verso la scelta del direttore sportivo e della guida tecnica.



Invece sento un gran parlare della scelta dell'allenatore per la prossima stagione, prima la voce di Prandelli completamente infondata, ora quella di Miguel Cardoso che pare pronto a firmare. Io preferisco aspettare, perché nel frattempo invece che Gerolin al fianco di Pozzo Junior a Milano per trattare il nuovo tecnico c'è Vagheggi. Scopro così che si sta anche trattando Pradé per rimpiazzare il DS, il che mi fa capire che si vorrebbe scegliere la guida tecnica senza aver ancora il direttore sportivo e questo mi fa nuovamente confusione.



Ma forse sono io che non capisco, ammetto pero' di essere uno di quelli sempre positivi e fiduciosi. Ho sempre ritenuto la rosa a disposizione dell'Udinese nel campionato appena concluso una delle migliori degli ultimi quattro anni e la figura di Gerolin, che conosce molto bene l'ambiente friulano, mi ha sempre trasmesso una certa fiducia. Dall'altro lato i problemi mi sono sembrati altri, come ad esempio il fatto che un procuratore lavori a braccetto con la società invece di curare gli interessi dei giocatori. Però l'estate è ancora lunga e forse le voci che impazzano in questi giorni sono solo folate date dai primi caldi...