, crollata nel lunch match di domenica giocato all’Olimpico, sponda giallorossa: contro la Roma, infatti,, concedendo spazi ai padroni di casa e tornando a casa con le tasche vuote.Il doppio vantaggio firmato Veretout, bravo ad aprire subito le marcature con un ottimo inserimento, raddoppiando pochi giri di lancette più tardi dal dischetto, ha messo alle corde gli ospiti,: a poco è servito il rientro di De Paul - dopo la squalifica scontata contro il Verona - e l’assenza del connazionale Pereyra, infortunato proprio nel corso dell’ultima uscita, si è fatta sentire parecchio soprattutto in fase di ripartenza.Il 3-0 con cui i giallorossi hanno chiuso la pratica in pieno recupero, dopo una ripresa tutt’altro che emozionante,: le due vittorie conquistate contro Spezia e Verona, infatti, aveva permesso alle Zebrette di iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno, conquistando tutti i punti a disposizione ed uscendo dal terreno di gioco - in entrambe le occasioni -Nonostante la sconfitta di Roma, però,: il vantaggio sul Cagliari - terzultimo - rimane di nove lunghezze e, nel corso della prossima partita, i friulani saranno impegnati a Parma, in quella che, per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa della graduatoria ed allungare ulteriormente sulle dirette inseguitrici.