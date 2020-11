È arrivato un pareggio nell’anticipo contro il Sassuolo, giocato venerdì sera al Mapei Stadium: la compagine di Luca Gotti è stata brava a coprire tutti gli spazi alla squadra di casa, impedendo agli attaccanti neroverdi di arrivare con facilità dalle parti di Juan Musso.



L’Udinese ha ottenuto così il primo punto lontano dalle mura amiche, salendo a 4 punti in classifica: si tratta del primo pareggio stagionale, prezioso non solo per il morale, ma anche per le circostanze in cui è arrivato.



Il Sassuolo, infatti, secondo in graduatoria, viaggiava ad una media di tre reti a partita e arrivava dall’impresa del San Paolo contro il Napoli; i friulani, invece, non facevano punti da tre giornate, dalla vittoria casalinga sul Parma.



Non solo: contro gli emiliani è arrivato anche il primo clean sheet del campionato, merito della grande prestazione dei difensori bianconeri, coadiuvati dal filtro dei centrocampisti, che hanno lottato fino all’ultimo secondo, sacrificandosi anche in fase di non possesso.



Nonostante la difficoltà, ancora una volta, di impensierire la retroguardia avversaria, l’importante era tornare a Udine con qualche punto in tasca ed evitare l’ennesimo insuccesso: ora la sosta per le Nazionali permetterà ai ragazzi di Gotti di ricaricare le pile, al fine di ripartire con il piede giusto già dalla gara contro il Genoa, al rientro dalla pausa.



Fondamentale sarà cercare di dimenticare le cinque sconfitte arrivate nelle uscite della stagione, per ritornare alla vittoria e allontanarsi dagli ultimi posti della classifica.