Tornare in campo per portare a termine il campionato sembra essere l’idea che accomuna, chi più chi meno, tutte le società di Serie A e, in generale, del calcio europeo: al giorno d’oggi, però, ripartire sembra essere ancora un’opzione assai lontana, vista la situazione che si sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19.



Anche l’Udinese, momentaneamente al 14esimo posto in classifica, ha dato la propria disponibilità a completare la stagione in corso, trovando un accordo con tutti i componenti della rosa per il taglio degli stipendi, nel caso non si riuscisse a ricominciare in tempo.



La squadra allenata da Luca Gotti, oltre ad aver accettato in maniera immediata le richieste della Lega Calcio di Serie A, si è dimostrata comprensiva e unita in tutte le decisioni prese dai vertici della società bianconera.



La compagine friulana, ancora a secco in questo girone di ritorno (4 pareggi e 3 sconfitte), ha solamente tre lunghezze di vantaggio dal terzultimo posto, presidiato dal Lecce. La situazione, dunque, è molto delicata e fondamentale sarebbe riprendere ad allenarsi con la giusta mentalità, al fine di abbandonare la zona calda della graduatoria e allontanarsi definitivamente dal pericolo retrocessione.



Sarà compito di Lasagna e compagni, anche con l’aiuto dei fantastici tifosi, ritrovare quella concentrazione che a fine andata aveva spinto le Zebrette lontano da qualsiasi minaccia: già nei prossimi giorni potrebbero arrivare le prime comunicazioni ufficiali, per capire quando e come si potrà calpestare nuovamente l’erba della Dacia Arena.