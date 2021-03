Una, a tratti addirittura: quella con la Fiorentina è stata una, priva di clamorose occasioni da entrambe le parti.Nonostante, però, asono stati proprio i, grazie alla seconda rete stagionale di, bravo ad incornare - a 4’ dalla fine -, sbloccando il match e regalando una vittoria fondamentale a tifosi e compagni.Contro la Viola, nella sfida giocata ieri pomeriggio alla Dacia Arena, i, lasciandosi alle spalle la brutta trasferta di Parma:con cui i ragazzi di Luca Gotti hanno protetto la porta di Musso, infatti, sono state indispensabili per proteggere il risultato e portare a casa il, Molina e Larsen, coadiuvati dalla- El Diez su tutti, ancora una volta magistrale.da Luca Gotti, che hanno cambiato volto alla partita e acceso le speranze friulane.Per le Zebrette si tratta del, il settimo in questo campionato: ora ad attendere la banda bianconera ci sarà il Milan, nel turno infrasettimanale che si giocherà mercoledì sera a San Siro., per mantenere a distanza le dirette inseguitrici e proseguire la propria corsa: sarà, al fine di ritrovare quella spensieratezza che manca ormai da troppo tempo.