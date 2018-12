È vero, se il campionato dovesse finire in questo momento l’Udinese sarebbe, vuoi perché il Bologna va fortunatamente più, vuoi perché quella con l’Atalanta è stata ladella gestione Nicola, dopo una vittoria e un pareggio che ha allontanato leggermente i friulani dalla zona rossa della classifica; ma analizzando il match, si può dire che la squadra bianconera non è, se non per reagire parzialmente con Lasagna al classico gol dell’ex di Zapata, subito dopo appena due minuti di gioco.Colpa di un Fofana(tolta l’occasione in cui ha colto il palo) e di una difesa molto, i bergamaschi hanno trovato molti spazi tra le maglie dei padroni di casa, soprattutto nella ripresa, dove “El Panteron” ha punito per altre ben due volte i suoi vecchi compagni, firmando lapersonale ed ammutolendo uno stadio Friuli tutto esaurito.Se poi anche l’unico che dovrebbe accendere la lampadina non gira, non brilla e non inventa, allora sono guai; si, perchéieri è stato letteralmentedagli avversari, inglobato nel pressing nerazzurro e fatto scomparire in mezzo al campo.A niente è servito il ritorno al gol di KL15, notizia che può solo che far piacere a tutti i tifosi bianconeri: ma anche la prestazione del bomber ex Carpi non è stata delle migliori, anzi. La sufficienza è arrivata un po’ per, un po’ perl’impegno con cui è tornato a segnare, ma per meritarsi un tale voto in pagella a fine gara Kevin deve quantomeno partecipare in maniera più attiva alla manovra friulana e non isolarsi tra i centrali avversari.L’unico aè stato D’Alessandro, altro ex del match: suo l’assist a smarcare Lasagna in occasione del gol del momentaneo pareggio.Ora i bianconeri andranno a Milano, sponda, per poi chiudere il girone di andata affrontando rispettivamente Frosinone, Spal e Cagliari, diretteper la lotta salvezza.Inutile dire che serviranno punti e che i friulani dovranno approfittare di giocare davanti ai propri tifosi insfide su tre: sta ad allenatore e giocatori adesso rialzare la testa dopo la brutta sconfitta interna e ripartire, preparando al meglio la sfida di sabato prossimo e cercando di correre piùdelle dirette inseguitrici.