6 punti gettato al vento in finali da psicodramma contro Atalanta, Hellas Verona e Sassuolo. Sottilissimo il confine tra il deludente pareggio e la vittoria che avrebbe potuto ridare slancio ai bianconeri. La classifica, quando siamo quasi al giro di boa, piange e l'Udinese si ritrova costretta a vincere. Il calendario tra Natale e Capodanno non è dei più semplici: il Torino nella trasferta pre natalizia, poi al Friuli arriverà la rivelazione Bologna, per cominciare il 2024 con la Lazio, sempre tra le mura di casa.Testa intanto alla gara dell'Olimpico, dove gli uomini di Cioffi sono costretti a raschiare via punti.Stati d'animo completamente opposti per le due compagini: se da un lato infatti il Torino sta riacquistando fiducia e risultati, visto i 7 punti nelle ultime tre gare senza subire gol, dall'altro lato invece l'Udinese prosegue il suo momento delicato, contraddistinto da più delusioni che gioie. Le ultime due gare casalinghe hanno visto i bianconeri farsi rimontare in entrambe le occasioni (dal Verona da 3-1 a 3-3 e dal Sassuolo da 2-0 a 2-2), buttando via la possibilità di ottenere punti in più per muovere la propria classifica. Una classifica che dice che la zona retrocessione dista un solo punto dalla posizione occupata al momento dalla squadra di Cioffi, diciasettisima con 13 punti. In questa prima metà di stagione i friulani hanno vinto soltanto una volta, contro il Milan a San Siro. Poi, non sono mai andati oltre al pareggio: l'Udinese infatti è la squadra che in questo campionato ha pareggiato il maggior numero di partite, ben 10.Ecco quindi perchè la trasferta di Torino sarà già decisiva per i bianconeri. Vincere significherebbe portare un po' di respira sia alla classifica che all'ambiente bianconero, che da troppo tempo ormai risulta sotto tono. Sicuramente non sarà un'impresa facile, visto le defezioni con cui i bianconeri arriveranno alla gara di domani e visto i precedenti in casa dei granata: una sola vittoria friulana negli ultimi cinque scontri diretti, con le ultime partite giocate a Torino vinte in entrambe le circostanze dalla formazione piemontese. La squadra di Cioffi dovrà tirare fuori tutto l'orgoglio possibile per provare a fare il risultato.Senza i tre punti, la squadra bianconera potrebbe ritrovarsi per la prima volta in piena zona retrocessione, come non accadeva da svariati anni a questa parti. Arrivati a fine dicembre, è giunto il momento di provare a svoltare una stagione fin qui negativa, per provare a riportare fiducia prima di tutto all'interno del gruppo squadra e in seconda battuta anche in tutto il popolo bianconero, che non smette mai di far mancare il proprio sostegno, anche in momenti complicati come questi.