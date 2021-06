Sembra sempre più vicino l’annuncio della conferma di Luca Gotti per quanto riguarda la panchina friulana: dopo qualche settimana di esitazione, infatti, la società bianconera potrebbe puntare ancora una volta sul tecnico adriese, modificando parte dello staff ed offrendo un contratto annuale al mister che ha trascinato le Zebrette alla salvezza nel corso delle ultime due stagioni.



Troppo complicate le piste alternative pensate dalla dirigenza: Paolo Zanetti, neopromosso in Serie A con il Venezia, ha rinnovato con la compagine veneta fino al 2025, mentre Rolando Maran ha ancora un anno di contratto con il Genoa.



Anche per questa ragione già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci la fumata bianca che legherà Gotti all’Udinese per un’altra annata.



Nel frattempo Atletico Madrid e Milan hanno bussato alla porta per Rodrigo De Paul, presentando però delle offerte troppo basse rispetto ai 40 milioni richiesti dal club friulano.



I rossoneri hanno proposto di inserire due contropartite tecniche - Pobega e Gabbia - per abbassare il costo del cartellino del fantasista argentino, ma l’Udinese preferirebbe Hauge più cash.



I colchoneros, invece, puntano a cedere prima Saul, per monetizzare ed offrire ai friulani quanto richiesto per El Diez.



Insomma, la prossima settimana sarà importante per il futuro delle Zebrette, per capire se Gotti verrà confermato e, soprattutto, cosa ne sarà della pedina più interessante della rosa bianconera.