Dopo il ritorno di Daniele Padelli, rientrato in Friuli in seguito alle esperienze con le maglie di Torino e Inter, l’Udinese ha completato il reparto portieri, colmando il vuoto lasciato dalla partenza di Musso con l’acquisto, a titolo definitivo, di Marco Silvestri dall’Hellas Verona.



Manca ancora qualche tassello, invece, per perfezionare la retroguardia: la frenata nella trattativa con il Benevento per Glik, infatti, ha avvicinato le Zebrette a Guzman Corujo, difensore classe ’96 di proprietà del Nacional Montevideo.



Dai cugini del Watford, poi, potrebbe arrivare Isaac Success, al fine di rinforzare il reparto offensivo ed offrire un’alternativa in più a Luca Gotti, nell’attesa dei pieni recuperi di Pussetto e Deulofeu, decisivi per garantire qualità, freschezza ed esplosività all’intera trequarti.



In uscita è saltato definitivamente il passaggio di Stryger Larsen al Galatasaray; l’esterno danese adesso piace al West Ham, che potrebbe mettere sul piatto la cifra richiesta dai bianconeri.



Ufficiale, invece, il ritorno di Coulibaly alla Salernitana, in prestito con obbligo di riscatto.



A poco meno di un mese dall’inizio del campionato sono tante le pedine che mancano alla rosa friulana: in mezzo al campo qualcuno arriverà, per sostituire De Paul ed accompagnare Pereyra ed Arslan nella costruzione, mentre in attacco si continua a cercare il centravanti capace di andare in doppia cifra e trascinare i compagni verso l'ennesima salvezza.