Ultima settimana di preparazione per i bianconeri, in vista di una ripartenza tanto discussa quanto importante. Tante, infatti, son state le critiche mosse per la decisione di portare a termine la stagione: l’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19 non è ancora terminata, ma il Governo Italiano, nonostante la delicata situazione, ha deciso di riprendere il campionato, ricominciando da dove ci si era fermati pochi mesi prima.



E allora ecco che i componenti delle varie rose, in vista di un vero e proprio tour de force, stanno ricaricando le pile, per affrontare al meglio la fase conclusiva della Serie A: un rush finale che obbligherà a scendere in campo ogni tre giorni, per riuscire a completare il girone di ritorno entro i primi di agosto.



I ragazzi allenati da Luca Gotti, che nella giornata di oggi affronteranno il Brescia in un’amichevole dal sapore di lotta salvezza, ripartiranno dal 14esimo posto, dopo un giro di boa che ha complicato e non poco la classifica bianconera.



L’Udinese, che in questa seconda parte di stagione non ha ancora centrato una vittoria, arriva da quattro pareggi consecutivi e nel corso del prossimo turno farà visita al Torino: anche la situazione dei granata non è delle più rosee, ma la squadra guidata da Moreno Longo ha una gara in meno, che recupererà prima della sfida con i friulani.



Il campionato delle Zebrette ripartirà dunque da un match fondamentale, che potrebbe però segnare un vero e proprio spartiacque in caso di successo: in ballo c’è la conferma del tecnico ad interim, oltre alla conquista dell’obiettivo stagionale, la salvezza.



Concludere in bellezza la stagione in corso significherebbe riuscire a programmare al meglio il futuro dell’Udinese, pensando al mercato in maniera più tranquilla e premiando l’infinita fiducia dei sostenitori friulani.