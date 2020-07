Un’altra partita buttata, l’ennesima beffa stagionale: ancora una volta, come successo contro il Genoa solamente due settimane fa, i ragazzi di Luca Gotti si sono fatti annientare all’ultimo giro di lancette, sprecando un’enorme opportunità per allungare sulla terzultima in classifica, ancora a meno sette.



A Napoli si è vista una squadra solida, capace di mettere in difficoltà i padroni di casa con rapidi contropiedi, passando addirittura in vantaggio dopo 23’ con il settimo gol in questo campionato del Diez bianconero, Rodrigo De Paul.



Al 32esimo del primo tempo, però, i partenopei hanno sfruttato una disattenzione della retroguardia ospite, battendo Musso grazie alla rete del neo-entrato Milik, che ha raccolto un passaggio rasoterra di Fabian Ruiz e ha depositato il pallone alle spalle dell’estremo difensore argentino.



Proprio il numero 1 bianconero, poi, è stato bravo a salvare il risultato nella ripresa su un destro dalla distanza di Zielinski, tenendo a galla i suoi e permettendo a Fofana e compagni di ripartire in velocità: il miracolo di Ospina su Lasagna e quello di Koulibaly su De Paul ha dato fiducia nuovamente ai padroni di casa, che in pieno recupero hanno trovato il gol del sorpasso decisivo grazie a un capolavoro di Politano.



Per la terza partita consecutiva, dunque, l’Udinese non ha saputo approfittare dell’ennesimo passo falso del Lecce, caduto a Marassi, rimanendo inchiodata a quota 36: tra soli tre giorni la compagine guidata da Luca Gotti ospiterà la Juventus tra le mura amiche, per cercare di strappare qualche punto e fermare la corsa bianconera verso l’ennesimo scudetto.



I friulani dovranno fare a meno di Walace, infortunatosi alla spalla nel match di ieri: la mediana sarà quasi obbligata, con De Paul e Fofana coadiuvati da un probabile spostamento di Troost-Ekong davanti alla difesa.



Resettare il risultato di ieri, ripartendo però dalla bella prestazione e dal gioco visto a Napoli, dovrà essere la prerogativa principale per affrontare la capolista, per cercare di mettere in difficoltà anche la squadra di Sarri e avvicinarsi ancora di più all’obiettivo stagionale, la salvezza.