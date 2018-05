Di questi tempi è proprio difficile mettere la testa a confronto con la realtà Udinese, in un misto di sensazioni tra l'affetto che vorrebbe una salvezza e la logica che chiede una retrocessione. Ho sentito dire da molti e alla fine anche dal tecnico che nessuno si poteva aspettare punti dalla sfida contro l'Inter, ma senza scomodare la vittoria dell'andata, mi è bastato vedere come il Cagliari ha messo in difficoltà la Roma per capire che chi vuole salvasi può fare di più di quanto visto al Friuli.



Ora il discorso non è tanto se la squadra sarà in grado di vincere contro due squadre come Hellas Verona e Bologna, una già retrocessa l'altra già salva, ma se una squadra merita di salvarsi con sette punti fatti nel girone di ritorno a due giornate dal termine del campionato. Credo che questo sia veramente un gioco e sarebbe bello veder premiati i valori in campo e da questo punto di vista non posso non pensare al bene che può fare la retrocessione dell'Udinese.



Parlo di bene, perché talvolta si confonde con la paura, trovo perplessità in chiunque cerchi di esprimere il mio parere su una ricostruzione partendo dal basso con una vera ammissione di colpe da parte della società che porterebbe a un nuovo ciclo. Perché se ci salvassimo sarebbe un film già visto tante volte con i vari tecnici chiamati a salvare la baracca nel finale. Ma poi dopo tanti proclami da parte della società ogni anno si è andati a finire un po' peggio e credo che quello alle porte sarà il giusto epilogo.



C'è bisogno di un po' di sofferenza e nuovi scenari, non metto neppure in discussione la società, si può ricominciare anche restando con i Pozzo, ma capendo chiaramente quanto gioco ha il giocattolo e fino a che punto si possa tirare la corda con i tifosi. Una retrocessione porterebbe una bella ripercussione di immagine che diventerebbe un monito per qualsiasi percorso successivo. Ma queste sono solo valutazioni maturate dopo diverse annate un po' così, adesso spetterà al campo emettere le ultime sentenze.