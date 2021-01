Nel recupero valevole per la decima giornata di campionato, giocato ieri pomeriggio alla Dacia Arena, è arrivato un importantissimo pareggio per i ragazzi di Luca Gotti, bravi a scendere in campo con la giusta determinazione ed impensierire, fin dall’inizio, l’Atalanta di Gasperini.



Contro la Dea, infatti, i friulani hanno subito trovato la rete del vantaggio con Pereyra, abile ad inserirsi tra le maglie nerazzurre e sbloccare il match al primo giro di lancette, battendo Gollini con un tocco d’esterno.



Da lì in poi i padroni di casa hanno pensato solamente a difendere il risultato, cercando raramente di ripartire in velocità: i miracoli di Musso, accompagnati dal rigore negato al Tucu, sono stati il preludio al pareggio bergamasco, arrivato con il classico gol dell’ex targato Muriel.



Nella ripresa, complice anche la barricata bianconera, gli ospiti non sono riusciti a sfondare, permettendo all’Udinese di uscire dal terreno di gioco con un punto preziosissimo: la compagine friulana sale così a quota 17, guadagnando una lunghezza sul terzultimo posto ed avvicinandosi a Spezia e Fiorentina.



Tra soli due giorni le Zebrette ospiteranno l’Inter di Conte, in quella che sarà l’ultima giornata del girone di andata.



Fondamentale sarà arrivare al giro di boa con un discreto vantaggio sulle dirette inseguitrici, per affrontare la seconda parte di stagione in maniera più tranquilla e salvare nuovamente la panchina del tecnico adriese.