Non smette più di brillare il talento cristallino di Rodrigo De Paul, decisivo ancora una volta per regalare i tre punti all’Udinese: è servita una sua magia per stendere il Grifone e conquistare il secondo successo in campionato, fondamentale in chiave salvezza.



I bianconeri salgono così a 7 lunghezze in classifica, superando Genoa, Torino e Parma ed allontanandosi, seppur momentaneamente, dalla zona rossa della graduatoria.



Prima della sfida di domenica prossima contro la Lazio, infatti, i friulani saranno impegnati nel Quarto turno di Coppa Italia, in scena domani, in cui ospiteranno la Fiorentina alla Dacia Arena. La compagine guidata da Luca Gotti, in caso di vittoria, accederebbe agli ottavi di finale, dove ad aspettarla ci sarà l’Inter di Conte.



Sarà essenziale scendere in campo con la cattiveria agonistica necessaria, al fine di continuare la striscia positiva e superare l’ostacolo Viola; ripetere la prestazione di domenica - convincente dal punto di vista mentale, meno da quello tattico – sarà importante per far fronte ai prossimi impegni, per non ricadere nei bassifondi della classifica ed evitare di farsi superare nuovamente dalle dirette inseguitrici.



Serviranno le doti di Musso, la solidità dell’intera retroguardia e la qualità della mediana per dar seguito a quanto di buono conquistato negli ultimi due incontri. Solo restando uniti e giocando da squadra si riuscirà ad uscire da un momento così delicato, per lasciarsi alle spalle un inizio di stagione tutt’altro che facile e per ripartire tutti insieme verso l’obiettivo finale, la salvezza.