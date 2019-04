Poco più di una settimana fa l’Udinese tornava a casa da Roma, sponda giallorossa, con zero punti in tasca, a causa di un errore individuale di Samir che ha spianato la strada a Dzeko per l’1-0; copione ripetuto pochi giorni dopo sempre nella Capitale, dove Tudor ha schierato una formazione, per usare un eufemismo, non all’altezza, per cercare di preparare al meglio il match delicato contro il Sassuolo. Risultato? 2-0 facile per i biancocelesti e friulani nuovamente a secco.



Si è così arrivati così al match pasquale contro gli emiliani; match che i bianconeri dovevano vincere a tutti i costi per allontanarsi dalle dirette concorrenti alla salvezza e fare un’ulteriore balzo in classifica.



Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e dopo il momentaneo vantaggio ospite firmato da Sensi (causato da un altro errore individuale, stavolta di Ekong), l’Udinese ha fatto non poca difficoltà per trovare la via del gol. Nel frattempo l’Empoli veniva travolto in casa dalla Spal, risollevando un po’ il morale dei tifosi friulani presenti allo stadio; e così, a 10’ dal termine, Lirola ha deciso di segnare nella propria porta, regalando di fatto un punto preziosissimo ai bianconeri.



Ma cosa non è andato contro il Sassuolo? Oltre alla carenza di gioco, c’è chi parla di effetto Tudor svanito: il tecnico croato ha saputo gestire una situazione complicatissima inizialmente, ma ora sembra che i suoi ragazzi si siano bloccati nuovamente, inceppando quell’ingranaggio che l’allenatore aveva avviato il giorno del suo arrivo.



Con tutto il rispetto per la squadra di Reggio Emilia, se non vinci queste partite, giocando tra l’altro in maniera pessima, meriti di trovarti nella posizione attuale e lottare per la salvezza fino all’ultima giornata: perché ora l’Udinese deve giocare con Atalanta ed Inter, rischiando di rimanere bloccata per altre due gare a quota 33.



Nel frattempo l’Empoli andrà a Bologna per cercare di compiere l’impresa e riaprire il discorso salvezza.



Chissà se Tudor saprà preparare nel migliore dei modi la trasferta di Bergamo o se penserà già alle partite finali con avversari più abbordabili.