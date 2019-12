Era necessaria una prestazione come quella vista sabato contro il Cagliari, per regalare ai tifosi una vittoria fondamentale prima delle vacanze natalizie e tirare, di conseguenza, un grande sospiro di sollievo, visti anche i risultati delle dirette inseguitrici.



I tre punti arrivati contro la compagine sarda hanno premiato la squadra guidata da Luca Gotti, confermato ancora una volta dalla famiglia Pozzo: l’eurogol di De Paul, tornato finalmente ai livelli dello scorso anno, e la rete decisiva in extremis di Fofana, alla prima gioia stagionale, hanno permesso ai friulani di allungare in classifica, lasciandosi alle spalle la Fiorentina e avvicinandosi al Sassuolo, prossimo avversario casalingo dell’Udinese.



Prima dell’impegno contro i ragazzi di De Zerbi, però, le Zebrette incominceranno il 2020 con una trasferta a Lecce, reduce da una sconfitta pesante contro il Bologna; i giallorossi non hanno ancora mai vinto tra le mura amiche, pareggiando ben quattro incontri e perdendone altrettanti.



Gotti dovrà essere bravo a sfruttare la pausa e lavorare al prossimo match, studiando le caratteristiche degli avversari e capire come punire la difesa di Liverani; i pugliesi sono, assieme al Genoa, coloro che hanno concesso più gol agli avversari – addirittura 35 fino ad ora, più di due a partita.



Chiudere il girone di andata nel migliore dei modi sarebbe l’ideale, per dare continuità al risultato conquistato contro il Cagliari e avvicinarsi sempre più al raggiungimento dell’obiettivo principale: la salvezza.