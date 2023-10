Destiny Udogie, terzino del Tottenham e dell'Italia ha esordito questa sera in Nazionale maggiore nella gara contro Malta e ha raccontato così alla Rai l'emozione del debutto.



L'AZZURRO - “Vestire la maglia dell'Italia era un sogno fin da bambino. Sono molto contento di questo e ancora più contento per la vittoria della squadra che ci consente di sperare ancora nella qualificazione".



STAGIONE TOP - “La stagione sta andando bene, devo continuare a lavorare e mostrare sempre le mie qualità".



VINCERE A WEMBLEY - “Con l'Inghilterra sarà una partita importante, andiamo lì per giocarcela e per vincere”.



DEDICA - "A tutti quelli che mi vogliono bene, in primis la mia famiglia".