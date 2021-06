"Prima di ogni evento sportivo organizzato nell'Ue o altrove è importante che le autorità competenti osservino da vicino la situazione sanitaria perché è importante non annullare i progressi compiuti nella lotta al coronavirus in Europa nel molti mesi che ci siamo lasciati alle spalle". Così Dana Spinant, portavoce della Commissione europea, in merito alla proposta del presidente del Consiglio, Mario Draghi, di spostare la finale prevista a Londra.