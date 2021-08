Una vicenda ancora poco chiara e destinata a futuri aggiornamenti. La rivelazione è del quotidiano svizzero Blick, che racconta di un intervento della polizia cantonale di Vaud, all'inizio di aprile, presso la sede della Uefa. Il quotidiano parla di diverse persone che sarebbero finite nel mirino della giustizia per fatti assimilabili alla corruzione: “La procura vodese conferma l’esistenza di un’indagine penale, che ha compreso un intervento della polizia presso la sede della Uefa”. Due persone, secondo Blick, hanno trascorso quattro mesi in prigione: il primo è stato rilasciato mercoledì, mentre il secondo venerdì. La società di Nyon ha tenuto segreto questo episodio, occorso poco prima dell'inizio degli Europei. E ha spiegato: “La Uefa ha collaborato immediatamente e pienamente con le autorità svizzere quando siamo stati contattati in merito. Tutte le altre domande dovrebbero essere rivolte alla procura di Vaud”.