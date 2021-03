Nella stessa giornata, quella di ieriin cui il presidente Ceferin ha annunciato di voler cambiare le regole del Fair Play finanziario, laha dichiarato, in una nota ufficiale, di essere giunta ad una risoluzione sul. Il club di Istanbul, violando, come riportato da Calcio e Finanza, i requisiti di monitoraggio definiti nei Regolamenti UEFA per le licenze per club e del Fair Play Finanziario. Il Beşiktas è stato condannato a unaUna sanzione unica e che apre a diversi scenari riguardo all’che il Beşiktas dovrà versare alla UEFA e che ovviamente verrà calcolato a fine stagione sulla base dei risultati ottenuti. Lesono attualmentee, dovessero vincere anche iper il titolo, otterrebbero laprossima, guadagnandopiù 2,7 a vittoria e 900 mila a pareggio. Se dovessero arrivare, passerebbero invece attraverso i, che, in caso di sconfitta, porterebbero comunquenelle casse del club. Se invece, la squadra allenata dafinisse, andrebbe in, la cui fase a gironi fruttapiù 570 mila a vittoria e 190 mila a pareggio, più 1 milione in caso di vittoria del girone e 500 mila in caso di secondo posto, oltre ai premi destinati a chi conquista ogni volta il passaggio al turno eliminatorio successivo.Tutto definito? In realtà no perché la società turca è comunque ancora in tempo per dimostrare, entro il, di aver pagato i debiti in questione oltre al fatto che potrà anche essere presentato unal, in conformità con l’Articolo 34 (2) delle Regole procedurali che disciplinano l’Organismo di Controllo Finanziario dei Club UEFA.