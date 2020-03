Intervenuto al 44esimo Congresso annuale della UEFA ad Amsterdam, il presidente Aleksander Ceferin ha annunciato anche novità per il Fair Play Finanziario: "È ancora presto per dire come potrà essere nel futuro, ma ci stiamo pensando - riporta calcioefinanza.it - Probabilmente dovremo adattarlo. È stato un sistema che ha funzionato davvero, quasi non ci sono più perdite nel calcio europeo, ma ora dovremo probabilmente adattarlo ai tempi di oggi che sono diversi. Ma è troppo presto per rendere pubblico qualcosa, i nostri esperti ne stanno discutendo ma non credo succederà presto".



MANCHESTER CITY - "Non conosco il caso e non sarebbe appropriato per me (offrire un parere) anche se avessi saputo il caso. Non ho parlato con nessuno dei membri del CFCB prima o dopo e non ho visto il caso, prima o dopo. Per quanto ho visto ora, il Manchester City è andato al CAS e aspettiamo la decisione".



CHAMPIONS LEAGUE DOPO IL 2024 - "È ancora troppo presto, però è evidente che nel calcio europeo ci siano troppe partite. Sulla Champions stiamo valutando, ma siamo ancora in fase di confronto sia con l’ECA che con le Leghe Europee, è troppo presto".



RAZZISMO - "Stiamo cercando di fare il massimo ma possiamo fare ancora di più. Dobbiamo lavorare insieme ai governi e i governi dovrebbero aiutare. Non aiuta se succede qualcosa e i politici vanno in tv a dire che l’Uefa dovrebbe fare di più, noi non possiamo arrestare le persone. Non è un problema solo del calcio, è di tutta la società e tutta la società dovrebbe lavorare insieme per risolvere questo problema che sta diventando sempre peggio".