Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato alla stampa dopo la riunione del Comitato Esecutivo Uefa di ieri, a Hvar: "Esclusione della Russia dai sorteggi della fase a gironi di Euro2024? Questa non è una decisione di oggi, risale a molto tempo fa. Ci auguriamo tutti che la guerra finisca il prima possibile in modo da poter avere anche squadre russe nelle nostre competizioni. Non c'è bisogno di parlarne ulteriormente; è un mix di politica e sport. Quando firmeranno l'accordo di armistizio, vedremo. Ora speriamo che la guerra finisca il prima possibile".



CHAMPIONS IN MEDIO ORIENTE -"Con buona pace dei media, sono affascinato da come alcuni possano inventare tali informazioni. Improvvisamente leggiamo che questo accadrà. Ma se ci stessi pensando, lo saprei per certo. E non ne so niente".



EUROPEO ITINERANTE - "Non stiamo pensando a un Europeo con 11 Paesi ospitanti. La Svizzera ha disputato una partita a Roma, pochi giorni dopo a Baku. Le squadre che giocavano solo in casa sono arrivate in finale. L'idea non era male, ma l'Europeo dovrebbe tenersi in uno o al massimo due Paesi".