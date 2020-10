Nuovo format per la Champions League, Europeo e VAR, il presidente dellaparla a tutto campo in una lunga intervista concessa a '#Vamos', programma di Movistar.- "La situazione economica di tutti i club, ma anche delle leghe nazionali e della Uefa, non è buona come prima. È fondamentale che questa pandemia finisca il prima possibile, o l’intera economia, ed il calcio non fa eccezione, avrà problemi molto seri. Il risultato può essere un disastro assoluto: spero e prego che arrivi il vaccino il prima possibile", riporta Calcioefinanza.it.- "Rivoluzione format? I club sono stati contenti di come siamo riusciti a portare in fondo la competizione in una situazione tanto complicata, con la pandemia di Coronavirus che ha stravolto tutto. In futuro, una fase finale a 8 sarebbe complicata per il calendario.".- "Siamo sempre preoccupati per la situazione sanitaria, ma. L’unica cosa che non sappiamo è se lo faremo con una parte di pubblico, con gli stadi pieni, o a porte chiuse".- "Abbiamo visto situazioni persino comiche nelle partite delle Nazionali dei giorni scorsi. Per me la cosa più importante da chiarire, ora, è cosa sia mano e cosa no. Nessuno lo sa: la stessa giocata una volta è giudicata in un modo ed un’altra in maniera opposta. Ma ci sono altre cose su cui discutere, come il fuorigioco di un centimetro, o il portiere che si muove dalla linea di porta di pochi centimetri durante un calcio di rigore: ha senso ripeterlo? Il. Non credo che torneremo indietro e il VAR non sarà eliminato, ma penso che ci siano grossi margini di miglioramento".