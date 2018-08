L'assenza di Cristiano Ronaldo ai sorteggi di Champions League e alla premiazione, che ha visto Modric uscire come miglior giocatore della scorsa edizione, non è andata giù ai vertici Uefa. In un'intervista concessa a La Gazzetta del Sport (anticipazione dell'integrale che sarà in edicola domani), il presidente Aleksander Ceferin commenta così la decisione di CR7 di non presentarsi al Grimaldi Forum di Montecarlo: "Perché non è venuto? Lo sa soltanto Ronaldo, dovreste chiedere a lui. Ci aspettavamo che venisse, poi, un paio d’ore prima, la Juve ci ha comunicato la novità. Dico soltanto una cosa: c’è stato un voto di 55 giornalisti e 80 tecnici, così hanno deciso, e il risultato va accettato. Comunque di Ronaldo non so e, magari, ci sono altre ragioni dietro la sua assenza. Meglio essere ottimisti...".