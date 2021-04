"So cosa guadagna Lebron James, perché viene reso pubblico. E non so cosa guadagna il presidente UEFA. Credo nella trasparenza. Abbiamo abbassato i nostri stipendi a Madrid e nella mia azienda lo stesso. E non credo che siano stati abbassati in UEFA". A margine della presentazione della Superlega Florentino Perez aveva attaccato Aleksander Ceferin e i vertici della UEFA in tema stipendi e dal sito specializzato Calcioefinanza.it emergono alcuni dettagli: analizzando il bilancio della federazione europea infatti, si scopre che Ceferin - per il quale non sono previsti bonus - ha percepito per il 2019/20 uno stipendio lordo di 2.421.539 franchi svizzeri, pari a circa 2,19 milioni di euro, con un aumento lordo di quasi 500.000 franchi (circa 450.000 euro) rispetto alla stagione precedente. Non solo il presidente, perché anche il segretario generale della UEFA Theodore Theodoridis ha visto il proprio stipendio aumentare di 181.294 franchi (164.000 euro) fino a 1.356.924 franchi lordi (1,23 milioni di euro), senza bonus a causa dell'emergenza Covid-19. Calati invece i salari del vice-presidente (-12.500 euro) e degli altri membri del Comitato Esecutivo (-8.000 euro), in virtù della riduzione volontaria del 20% su tre mesi a seguito della pandemia.