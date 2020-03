Aleksander Ceferin, ha concesso un'intervista all'Associated Press il giorno dopo la decisione di rinviare ufficialmente gli Europei 2020 al 2021, parlando dell'emergenza coronavirus e dei risvolti che avrà sul mondo del calcio.



CRISI - "È la più grande crisi che il calcio ha affrontato nella sua storia. Sappiamo tutti che questo terribile virus è presente in tutta Europa e ha reso il calcio e tutta la vita in Europa abbastanza impossibili".



PERDITE - "Sapevamo che dovevamo interrompere le competizioni. La situazione economica in Europa e nel mondo è grave e danneggerà anche noi. Non si tratta solo delle perdite che avremo direttamente con il rinvio dell'Europeo del 2020, ma influenzerà l'intera economia. Da domani dobbiamo pensare di iniziare a valutare i possibili danni". PROBLEMI - "Siamo tutti nella stessa situazione e dobbiamo aiutarci a vicenda. Temo che alcuni club e alcuni campionati avranno seri problemi. Non bisogna dimenticare le federazioni nazionali perché l'unica fonte di entrate delle federazioni nazionali è principalmente la Uefa. Quindi i prossimi mesi o anni saranno un po' difficili, ma faremo un passo insieme. Sono molto ottimista e risolveremo la situazione".



30 GIUGNO - "Europei nel 2021? Abbiamo pensato che questa fosse l'unica possibilità per dare la possibilità ai campionati nazionali e a tutte le competizioni per club di essere portate a termine, ma anche questo non è sicuro per ora. La cosa migliore ovviamente sarebbe chiudere i campionati, ma sarà possibile considerando i tempi stretti dei calendari? Difficile dirlo". Il numero uno dell'Uefa,, ha concesso un'intervista all'Associated Press il giorno dopo la decisione di rinviare ufficialmente gli Europei 2020 al 2021, parlando dell'emergenza coronavirus e dei risvolti che avrà sul mondo del calcio."È la più grande crisi che il calcio ha affrontato nella sua storia. Sappiamo tutti che questo terribile virus è presente in tutta Europa e ha reso il calcio e tutta la vita in Europa abbastanza impossibili".Sapevamo che dovevamo interrompere le competizioni. La situazione economica in Europa e nel mondo è grave e danneggerà anche noi. Non si tratta solo delle perdite che avremo direttamente con il rinvio dell'Europeo del 2020, ma influenzerà l'intera economia. Da domani dobbiamo pensare di iniziare a valutare i possibili danni"."Siamo tutti nella stessa situazione e dobbiamo aiutarci a vicenda. Temo che alcuni club e alcuni campionati avranno seri problemi. Non bisogna dimenticare le federazioni nazionali perché l'unica fonte di entrate delle federazioni nazionali è principalmente la Uefa. Quindi i prossimi mesi o anni saranno un po' difficili, ma faremo un passo insieme. Sono molto ottimista e risolveremo la situazione"."Europei nel 2021? Abbiamo pensato che questa fosse l'unica possibilità per dare la possibilità ai campionati nazionali e a tutte le competizioni per club di essere portate a termine, ma anche questo non è sicuro per ora. La cosa migliore ovviamente sarebbe chiudere i campionati, ma sarà possibile considerando i tempi stretti dei calendari? Difficile dirlo".

Il numero uno dell'Uefa Aleksander Ceferin, nel corso di un'intervista rilasciata all'Associated Press da Lubiana, è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus e dei risvolti pesanti che sta subendo il mondo del calcio: "È la più grande crisi che il calcio ha affrontato nella sua storia. Sappiamo tutti che questo terribile virus è presente in tutta Europa e ha reso il calcio e tutta la vita in Europa abbastanza impossibili. Sapevamo che dovevamo interrompere le competizioni. La situazione economica in Europa e nel mondo è grave e danneggerà anche noi. Non si tratta solo delle perdite che avremo direttamente con il rinvio dell'Europeo del 2020, ma influenzerà l'intera economia. Oggi è tempo di unità e di decisione. Da domani dobbiamo pensare di iniziare a valutare i possibili danni. Ma sono ancora sicuro che tutti insieme supereremo questo momento e ne usciremo più forti che mai".

Al tempo stesso, però, Ceferin lancia un allarme piuttosto serio in merito al futuro dei campionati nazionali, specie dal punto di vista economico: "Siamo tutti nella stessa situazione e dobbiamo aiutarci a vicenda. Quando vedremo di che tipo di impatto finanziario stiamo parlando, vedremo come aiutare. Ma temo che alcuni club e alcuni campionati avranno seri problemi. Non bisogna dimenticare le federazioni nazionali perché l'unica fonte di entrate delle federazioni nazionali è principalmente la Uefa. Quindi i prossimi mesi o anni saranno un po' difficili, ma faremo un passo insieme. E come ho detto, sono molto ottimista e risolveremo la situazione". Ieri è stato deciso il rinvio al 2021 dell'Europeo: "Abbiamo pensato che questa fosse l'unica possibilità per dare la possibilità ai campionati nazionali e a tutte le competizioni per club di essere portate a termine, ma anche questo non è sicuro per ora. La cosa migliore ovviamente sarebbe chiudere i campionati, ma sarà possibile considerando i tempi stretti dei calendari? Difficile dirlo". E a proposito del format di Euro 2021, l'avvocato sloveno ha concluso non escludendo una riduzione delle località ospitanti: "Il piano è mantenere lo stesso numero di città e di stadi, ma se le cose fossero complicate potremmo anche giocare in 11, 10, nove città. Ma l'idea è quella di mantenere intatto il programma".