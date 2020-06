"Tifosi allo stadio? Valuteremo a luglio". Parola del presidente della UEFA Aleksander Ceferin che, nella conferenza stampa dopo il Comitato Esecutivo, apre alla presenza di tifosi sugli spalti: "Se dovessi rispondere oggi, non penso che sarebbe possibile avere spettatori alle Final Eight di Champions League, ma le cose cambiano rapidamente. Non abbiamo ancora deciso se ci saranno o meno spettatori, valuteremo la situazione all'inizio di luglio. Sarebbe sbagliato per noi decidere in anticipo in base alla situazione attuale".



RIPARTENZA - "Sono felice che siamo riusciti a far ripartire quasi tutte le nostre competizioni. Il calcio sta guidando il ritorno verso una vita più normale in Europa e voglio ringraziare in particolare gli operatori sanitari che si sono presi rischi e hanno fatto sacrifici per darci l'opportunità di giocare ancora".



ESEMPI - "Sappiamo che il potere del calcio e di chi lo governa è forte, quindi dobbiamo usarlo per mandare messaggi positivi. Probabilmente le campagne che abbiamo fatto finora non sono state abbastanza, dobbiamo salire di livello. Sono orgoglioso del fatto che i calciatori stanno guidando alcuni dei temi di dibattito più importanti, come Sterling, Marcelo, Jerome Boateng e altri che hanno preso posizione su Black Lives Matter. E ieri abbiamo visto Marcus Rashford cambiare la politica del governo per fermare la sofferenza dei bambini per la fame. Il calcio può essere un veicolo verso il bene e questi esempi lo dimostrano".