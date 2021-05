La UEFA vuole davvero dire addio alla regola del gol in trasferta. Ne è sicuro The Times, secondo cui il presidente Aleksander Ceferin starebbe pensando di annunciare il provvedimento nella commissione che si riunirà venerdì. Se avrà il sostegno della maggior parte delle Federazioni, l'UEFA è pronta ad avviare il procedimento per abolire una regola che è in vigore dal 1965 e che è ritenuta, ormai, obsoleta.