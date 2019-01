C’è sempre tempo per rimediare agli errori. Ieri, in un post su Twitter, l’Uefa ha deciso di lanciare il sondaggio facendo scegliere ai tifosi il più grande bomber italiano di sempre. Tra le opzioni Inzaghi, Vieri, Di Natale, Toni, Baggio, Del Piero e un grande assente: Francesco Totti. Un errore che i tifosi non hanno perdonato, scatenandosi in una sorta di rivolta sui commenti. Quasi immediata la reazione dell’Uefa, che ha eliminato il sondaggio e ha postato il video di una “punizione magistrale” della storico capitano per farsi perdonare