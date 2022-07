Un errore della UEFA coinvolge ancora una volta la Roma. A maggio l'istituzione calcistica aveva indicato sulla propria app il Leicester come finalista di Conference League al posto dei giallorossi. Oggi è successo l'opposto. Per circa dieci minuti sul profilo Twitter ufficiale dell'organo diretto da Ceferin è stato pubblicato un post in cui si annunciava l'inizio della vendita per biglietti della Finale di Supercoppa, prevista il 10 agosto a Helsinki. Erroneamente, come avversario dei campioni d'Europa del Real Madrid, è stata nominata la Roma (con tanto di tag al profilo ufficiale del club) al posto dell'Eintracht Francoforte, vincitrice dell'Europa League. Poi il post è stato rimosso.