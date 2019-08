Nuova era per il calcio internazionale: dopo il grande successo del Mondiale femminile, le donne vengono coinvolte anche nel calcio maschile. La Uefa, infatti, ha comunicato che Stéphanie Frappart arbitrerà la finale di Supercoppa Europa, in programma il 14 agosto tra Liverpool e Chelsea. Per la prima volta, dunque, un arbitro donna arbitrerà una finale di una competizione maschile Uefa. Frappart è reduce dalla finale del Mondiale femminile tra Usa e Olanda. Gli assistenti saranno Manuela Nicolosi e Michelle O'Neal. Al Var, invece, ecco Clement Turpin, Francois Letexier, Mark Borsch e Massimiliano Irrati.



IL PRESIDENTE - Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha commentato: "In molte occasioni ho detto che il potenziale per il calcio femminile non ha limite, sono lieto che Frappart sia stata nominata per arbitrare la Supercoppa. Come organizzazione, diamo massima importanza allo sviluppo del calcio femminile in tutti i settori. Spero che la sua abilità e la sua determinazione saranno un modello di ispirazione per milioni di ragazze e donne in Europa. Non dovrebbero esserci barriere per raggiungere il proprio sogno".



ROSETTI - Roberto Rosetti, invece, direttore arbitrale della Uefa, ha dichiarato: "Lo merita pienamente. Stéphanie ha dimostrato di essere uno dei migliori arbitri femminili, non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Spero che questa partita le fornirà ancora più esperienza".