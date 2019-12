, massima competizione europea per club. Nata nel 1955, ha nelil club che ne ha vinte di più: tredici. La Uefa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un ranking con le migliori squadre della Champions,Col Bayern secondo e Barcellona terzo, spicca laquinta, davanti al, sesto. 7 Champions per i rossoneri, 2 per la Juve: le 6 partecipazioni bianconere in più, in questo senso, hanno fatto la differenza.