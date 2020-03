Come riportato da RMC Sport, la UEFA punirà duramente il Marsiglia per non aver rispettato il Fair Play Finanziario. Allo staff saranno detratti 6 milioni di euro totali, mentre il club sarà obbligato a tesserare 23 giocatori invece che 25. Il pericolo più grande, tuttavia, è l’esclusione dalle coppe europee come è già successo al Manchester City.