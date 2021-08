Alla fine del lungo sorteggio dei gironi di Champions League, che ha visto il suo Chelsea accoppiato con la Juve, Jorginho è stato meritatamente premiato come miglior giocatore della scorsa stagione, per quanto riguarda le competizioni Uefa. L'ex centrocampista del Napoli ha vinto da protagonista Champions League e Supercoppa Europea con i Blues e, a luglio, è stato un giocatore chiave nell'Italia di Mancini che ha compiuto la straordinaria impresa di riportare la nostra nazione sul tetto d'Europa.



I migliori per ruolo sono Mendy (portiere del Chelsea), Ruben Dias (difensore del Manchester City), Kanté (centrocampista del Chelsea) e Haaland (attaccante del Borussia Dortmund). Dopo questo ennesimo trionfo, Jorginho diventa sempre più uno dei favoriti nella corsa al Pallone d'Oro che verrà assegnato quest'inverno. Il suo principale rivale sarà Messi, che ha vinto la Copa America con l'Argentina, il suo primo trofeo in nazionale.