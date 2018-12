La Uefa ha lanciato i sondaggi per stabilire la squadra migliore dell'anno, il "Team of the year 2018". 50 calciatori, tra cui gli utenti dovranno poi scegliere i migliori. Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, è l'unico italiano presente, mentre ci sono altri rappresentanti della Serie A: Pjanic e Dybala (Juve), Manolas e Dzeko (Roma) e Koulibaly (Napoli). Oltre a loro anche Alisson e Cristiano Ronaldo, che hanno trascorso metà anno in Italia.



TUTTI I CANDIDATI - Ecco l'elenco completo:



Portieri - Alisson (Liverpool), Lloris (Tottenham), Navas (Real Madrid), Oblak (Atletico Madrid), ter Stegen (Barcellona).



Difensori - van Dijk (Liverpool), Varane (Real Madrid), Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Laporte (Manchester City), Godin (Atletico Madrid), Chiellini (Juventus), Umtiti (Barcellona), Jordi Alba (Barcellona), Koulibaly (Napoli), Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Gimenez (Atletico Madrid), Manolas (Roma), Piqué (Barcellona), Kimmich (Bayern Monaco).



Centrocampisti - Modric (Real Madrid), Kanté (Chelsea), Hazard (Chelsea), de Bruyne (Manchester City), Milner (Liverpool), Casemiro (Real Madrid), Kroos (Real Madrid), Rakitic (Barcellona), Pogba (Manchester United), David Silva (Manchester City), Pjanic (Juventus), Saul (Atletico Madrid), Payet (Olympique Marsiglia), Isco (Real Madrid), Draxler (PSG).



Attaccanti - Mbappé (PSG), Messi (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Salah (Liverpool), Griezmann (Atletico Madrid), Kane (Tottenham), Neymar (Barcellona), Lewandowski (Bayern Monaco), Firmino (Liverpool), Mané (Liverpool), Dzeko (Roma), Bale (Real Madrid), Cavani (PSG), Suarez (Barcellona), Dybala (Juventus).