Oggi compie 43 anni Lars Ricken, trionfatore in #UCL con il Borussia Dortmund nel 1997 pic.twitter.com/QppXJwBql0 — La UEFA (@UEFAcom_it) 10 luglio 2019

Lars, oggi, compie 43 anni. Ex, oggi la Uefa gli augura buon compleanno postando il video del gol con cui battée la Juventus nella finale di Champions League del 1997. La sfida finì 3-1 per i gialloneri, con la doppietta die il gol di, mentre per i bianconeri a nulla valse il bellissimo gol di tacco di Del Piero.