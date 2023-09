ancora una volta. Stavolta le accuse arrivano dall'interno o meglio da un'ex dipendente che, in merito ai gravi fatti che hanno portato al disastro sfiorato nel prepartita della finale di Champions League del 2022 allo Stade de France di Parigi, ha puntato il dito sul presidente della Federcalcio Europea reo diEra il 28 maggio 2022 e l'ingresso dei tifosi nell'impianto parigino si stava per trasformare in tragedia. Di fatto la gestione della sicurezza fallì, con migliaia di tifosi che rischiarono la vita fra la mala gestione della polizia francese e il caos generatosi fra i supporters stessi che si schiacciarono sempre più sui cancelli dello stadio.L'ex direttrice operativa della Uefa,, è l'accusatirce principe riguardo all'operato della Uefa in quei giorni. Il Guardian ha infatti svelato quelle che sono state le memorie prodotte per l'indagine aperta successivamente proprio al proprio interno dalla Federcalcio Europea. In particolare l'accusa più pesante è quella diQuesto il quadro prodotto da Burkhalter-Lau: "nell'inchiesta sul disastro sfiorato nella finale di Champions League del 2022, allo Stade de France tra Liverpool e Real Madrid,Nonostante Pavlica abbia dichiarato di non aver saputo nulla dell'emergenza prima delle 20.45 quando il fischio d'inizio venne ritardato, secondo l'accusatrice lo stesso capo della sicurezzaDa qui è partita la strategia di "contenimento" di Ceferin per preservare l'amico che conosce fin da bambino, da lui promosso lentamente, dal 2016 a oggi, fino al ruolo di campo della sicurezza.