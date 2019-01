I reporter di Uefa.com hanno selezionato i 50 giovani più promettenti dekl panorama internaziomale e tra di loro ci sono anche tre italiani e tre stranieri che militano in club di Serie A: A. Dei tre italiani, ecco le descrizioni del sito della Uefa.il portiere di origini indonesiane, alto 1,92 m, sta facendo bene in prestito dalla Juventus. È titolare in Serie A e nell'Italia Under 21.Qualità, personalità e grinta: il capitano del Cagliari ha le doti giuste per completare le sue qualità tecniche.Radja Nainggolan lo considera il suo erede.esempio di centrocampista moderno, ha esordito a livello professionistico contro il Real Madrid in UEFA Champions League ed è stato convocato nell'Italia di Roberto Mancini, debuttando poi nell'Under 21.Ilzat Akhmetov (RUS, 21 - CSKA Moskva)Ethan Ampadu (WAL, 18 – Chelsea)Emil Audero (ITA, 21 - Sampdoria)Nicolò Barella (ITA, 21 – Cagliari)Sander Berge (NOR, 20 – Genk)Josip Brekalo (CRO, 20 – Wolfsburg)Rafa Camacho (POR, 18 - Liverpool)Giorgi Chakvetadze (GEO, 19 – Gent)Fedor Chalov (RUS, 20 – CSKA Moskva)Samu Chukwueze (NIG, 19 – Villarreal)Alphonso Davies (CAN, 18 – Bayern)Merih Demiral (TUR, 20 – Alanyaspor)Moussa Diaby (FRA, 19 – Paris)João Félix (POR, 19 – Benfica)Gedson Fernandes (POR, 19 – Benfica)Arnaut Groeneveld (NED, 21 – Club Brugge)Robert Gumny (POL, 20 – Lech Poznań)Ianis Hagi (ROU, 20 – Viitorul)Amadou Haidara (MLI, 20 – Salzburg)Achraf Hakimi (MAR, 20 – Dortmund)Kai Havertz (GER, 19 – Leverkusen)Callum Hudson-Odoi (ENG, 18 – Chelsea)Luka Ivanušec (CRO, 20 – Lokomotiva Zagreb)Luka Jović (SRB, 21 – Eintracht)Ozan Kabak (TUR, 18 – Galatasaray)Alban Lafont (FRA, 19 – Fiorentina)Andriy Lunin (UKR, 19 – Leganés)Weston McKennie (USA, 20 – Schalke)Brais Méndez (ESP, 21 - Celta Vigo)Nikola Milenković (SRB, 21 - Fiorentina)Éder Militão (BRA, 20 – Porto)Juan Miranda (ESP, 18 – Barcelona)Nikola Moro (CRO, 20 – Dinamo Zagreb)Arijanet Murić (KOS, 20 - Man City)Vitaliy Mykolenko (UKR, 19 – Dynamo Kyiv)Florian Müller (GER, 21 – Mainz)Reiss Nelson (ENG, 18 – Hoffenheim)Stanley N'Soki (FRA, 19 – Paris)Dani Olmo (ESP, 20 – Dinamo Zagreb)Ricard Puig (ESP, 19 – Barcelona)Ionuț Radu (ROU, 21 – Genoa)Javier Sánchez (ESP, 21 – Real Madrid)Jadon Sancho (ENG, 18 – Dortmund)Ismaïla Sarr (SEN, 20 – Stade Rennais)Mykola Shaparenko (UKR, 20 – Dynamo Kyiv)Unai Simón (ESP, 21 - Athletic)Oliver Skipp (ENG, 18 – Tottenham Hotspur)Emile Smith Rowe (ENG, 18 – Arsenal)Martin Terrier (FRA, 21 – Lyon)Dayot Upamecano (FRA, 20 – Leipzig)Vinícius Júnior (BRA, 18 – Real Madrid)Nicolò Zaniolo (ITA, 19 – Roma)