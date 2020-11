Una prima, storica volta. In occasione di Juve-Dinamo Kiev, quinta giornata della fase a gironi di Champions League, l'Uefa ha designato la francese Stéphanie Frappart, che diventa così la prima donna ad arbitrare in Champions. Frappart era stata anche la prima ad arbitrare in Ligue 2 (2014), in Ligue 1 (2019), in Supercoppa europea (2019) e in Europa League (2020). Gli assistenti saranno Hicham Zakrani e Mehdi Rahmouni, con Karim Abed quarto uomo, Benoit Millot VAR e Delajod Willy AVAR.



Borussia Dortmund-Lazio, invece, è stata affidata allo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, con Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar come assistenti. Il quarto uomo sarà José Luis Munuera Montero, al VAR ecco Alejandro Hernández con José María Sánchez come AVAR.