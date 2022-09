La UEFA ha diffuso attraverso il comunicato in cui si stabiliscono le sanzioni a Inter, Milan, Juventus e Roma anche altri dati sulle altre quattro squadre colpite e non solo., che al contrario del Psg non figurano nel comunicato. Le altre tre sono Marsiglia, Monaco e Besiktas.AS Monaco (FRA) 2 milioni di euro totali 0,3 milioni di euro incondizionatiOlympique Marsiglia 2 milioni di euro totali, 0,3 milioni di euro incondizionatiBeşiktaş JK (TUR) 4 milioni di euro totali, 0,6 milioni di euro incondizionatiInoltre, la Prima Sezione del CFCB ha ritenuto che CS(POR) e RSC(BEL) abbiano segnalato lievi violazioni dei requisiti di pareggio. Al CS Santa Clara è stata inflitta una multa di 10.000 euro."Inoltre, durante la stagione 2021/22, la Prima Camera del CFCB ha proseguito il monitoraggio dei club già in regime di liquidazione, ovveroLa Prima Sezione del CFCB ha ritenuto che l'FC(POR), dopo la riapertura del caso, non avesse raggiunto lo scopo primario del suo Accordo Transattivo e, di conseguenza, la Prima Sezione del CFCB ha deciso di infliggere una sanzione di € 100.000 e di escludere il club dalla prossima competizione UEFA per club per la quale si qualificherà nelle prossime tre stagioni, a meno che il risultato di pareggio complessivo del club per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022 non sia conforme al requisito di pareggio.Inoltre, ha riscontrato chee, di conseguenza, le misure sportive condizionali previste nell'accordo transattivo, vale a dire la limitazione del numero di calciatori che un club può iscrivere nell'Elenco A e le limitazioni ai nuovi calciatori trasferiti si applicheranno nella stagione 2022/23.Per quanto riguarda l'AEK Athens FC (GRE), la CFCB First Chamber conferma che il club ha soddisfatto le condizioni imposte dalla CFCB entro i termini stabiliti. Di conseguenza, il club può uscire dal regime di liquidazione.Infine, la CFCB First Chamber ha anche osservato che altri 19 club che hanno preso parte alle competizioni UEFA per club 2021/22, ovvero Borussia Dortmund (GER), Chelsea FC (ENG), FC Barcelona (ESP), FC Basel 1893 (SUI), 1.FC Union Berlin (GER), Fenerbahçe SK (TUR), Feyenoord (NED), Leicester City FC (ENG), Manchester City FC (ENG), Olympique Lyonnais (FRA), Rangers (SCO), Real Betis Balompié (ESP ), Royal Antwerp FC (BEL), Sevilla FC (ESP), SS Lazio (ITA), SSC Napoli (ITA), Trabzonspor AŞ (TUR), VFL Wolfsburg (GER) e West Ham United FC (ENG), hanno potuto soddisfare tecnicamente il requisito di pareggio grazie all'applicazione delle misure di emergenza COVID-19 e/o perché hanno beneficiato di risultati di pareggio positivi storici (T-3 e T-4).La Prima Camera del CFCB ha ricordato a questi club che a partire dall'anno finanziario 2023 queste eccezionali deduzioni COVID e la considerazione dei risultati finanziari storici non saranno più possibili. A questi club sono state inoltre richieste ulteriori informazioni finanziarie e saranno monitorate da vicino nel prossimo periodo. L'obiettivo ovviamente è che la situazione finanziaria complessiva dei club sia conforme ai Regolamenti UEFA per le licenze dei club e la sostenibilità finanziaria – Edizione 2022 nei prossimi anni".