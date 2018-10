Senza Cristiano Ronaldo, che ha detto no alla convocazione di Fernando Santos, le quote del match tra Portogallo e Polonia - terzo appuntamento nel Gruppo 3 della Lega A di Uefa Nations League - sono più equilibrate. Si gioca a Chorzow, ma sul tabellone Microgame sono i rossoverdi a condurre, seppure di poco. Il loro successo è dato a 2,45 contro il 3,10 sul pareggio e il 2,85 sulla vittoria biancorossa. Per la cronaca, l’ultima affermazione della Polonia sul Portogallo risale al 2006: allora, nelle qualificazioni per Euro 2008, finì 2-1, risultato che nel match di giovedì è proposto a 10 volte la posta. Il finale più frequente negli 11 precedenti disputati fino a qui, è comunque il 2-0, registrato una volta per parte. Giocarlo a favore della Polonia è un’opzione da 13,00, mentre il 2-0 del Portogallo è dato a 11,00.