Macron, brand italiano, è diventato il nuovo “Official UEFA Referee Match Kit Supplier”. L’ufficializzazione dell’accordo è avvenuta presso la sede della UEFA a Nyon, dove Roberto Rosetti, responsabile del settore arbitrale UEFA, e Gianluca Pavanello, CEO di Macron, hanno celebrato la partnership svelando le nuove divise. I nuovi kit Macron per gli arbitri UEFA faranno il loro esordio nei due più importanti e attesi appuntamenti della stagione delle competizioni europee per club: la finale di UEFA Europa League a Baku tra Chelsea e Arsenal e la finale di UEFA Champions League a Madrid tra Liverpool e Tottenham. Due palcoscenici d’eccellenza sui quali gli arbitri indosseranno per la prima volta le nuove divise ufficiali ‘firmate’ Macron, che saranno poi indossate anche nelle fasi finali dell’Europeo Under 21 in programma dal 16 al 30 giugno prossimi, proprio in Italia e San Marino.



“Siamo lieti di avere Macron al nostro fianco come nuovo fornitore ufficiale dei match kit per gli arbitri UEFA – ha dichiarato Roberto Rosetti, responsabile del settore arbitrale UEFA – E’ un’azienda all’avanguardia, sempre alla ricerca di innovazioni per garantire che gli arbitri si sentano il più possibile a proprio agio nello svolgere un ruolo così importante e oggetto di grande pressione sul campo di gioco”.



“Essere la prima azienda italiana a ricoprire il ruolo di “Official UEFA Referee Match Kit Supplier” è un vero onore per noi. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Un ruolo di prestigio che premia il nostro lavoro, la professionalità e passione che ogni giorno impieghiamo per realizzare capi e prodotti di altissimo livello. Un incarico che significa anche un forte impegno in ricerca e sviluppo per poter offrire sempre il meglio a una realtà importante e prestigiosa come il settore arbitrale UEFA. Questa partnership accresce ulteriormente la visibilità sul palcoscenico europeo del nostro brand, sempre più apprezzato dai numerosi club europei che ci hanno scelto e anche dalla stessa UEFA, con cui eravamo già partner ufficiali grazie all’accordo “UEFA Top Executive Programme Kit Assistance Scheme” dedicato alla nazionali minori.”